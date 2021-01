Auto ribaltata a Ponzone, esce di strada e finisce sulle scale d'ingresso di una casa FOTO

Ha perso il controllo dell'auto, probabilmente a causa del ghiaccio sull'asfalto. Poi ha abbattuto una colonnina dell'Enel ed è finito con l'auto sulle scale di ingresso di un'abitazione della via, quasi sfiorando la porta. È quanto accaduto intorno alle 7,30 di questa mattina, 26 gennaio. A lanciare l'allarme al 112 uno dei passanti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gestire la viabilità e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto e la colonnina dell'Enel in attesa dell'arrivo dei tecnici. Il conducente dell'auto, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale dal 118. Le sue condizioni non dovrebbero comunque essere gravi.