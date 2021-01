Niente fagiolata 2021 a Cerrione per Covid, l'annuncio degli organizzatori

Non sarà un 2021 all'insegna della classica fagiolata a Cerrione. A darne notizia la Banda Musicale di Magnonevolo, i Povri Marun di Vergnasco e il Gruppo Fagiolari di Cerrione: “Dopo aver preso atto del periodo pandemico da coronavirus, che è ancora presente ad oggi, hanno deciso di rinviare le tradizionali fagiolate con le loro relative raccolte per rispettare le norme imposte e per il rispetto delle attività di ristoro del nostro comune. Sicuri della comprensione ci auguriamo di ritornare al più prestoi a condividere le nostre tradizioni”.