La festa di San Francesco di Sales al Duomo, celebrati gli anniversari di ordinazione FOTO

La tradizionale festa di S. Francesco di Sales, patrono del Seminario di Biella, si è svolta il 21 gennaio nella cattedrale di Santo Stefano. La giornata è iniziata alle 9,30 con la preghiera dell’Ora Media, per poi passare alla relazione di don Stefano Rocchetti, rettore del Seminario San Gaudenzio di Novara, dal titolo “Il seminario in lockdown?”, attraverso la quale il parroco ha parlato del Seminario di Biella e dell’Opera Sacerdoti. I presenti hanno poi partecipato insieme alla celebrazione eucaristica officiata dal vescovo Farinella. Per l’occasione sono stati celebrati gli anniversari di ordinazione di diversi parroci: canonico Attilio Basla e padre Giuseppe Nao (70 anni); don Antonio Martinello S.D.B. (60); don Pier Giorgio Albertini, padre Luciano Felice Zucchetti, don Elviro Battuello, can. Angelo Bessone, mons. Alceste Catella, don Alberto De Toni (55); don Stefano Colombo S.D.B. (50); can. Luigi Bellotti, don Tranquillo Lazzaro S.G.C. e don Pietro Grosso S.D.B. (45); can. Massimo Minola, don Lorenzo Noris (35); can. Fulvio Dettoma, mons. Salvatore Pompedda, diac. Costantino Pierconti (30); don Gianpaolo Costalunga (25); mons. Gabriele Mana (ordinazione episcopale), fra Patryk Olikh O.F.M., padre Piero Paolo Contenti C.O., can. Filippo Nelva (20); don Luca Bertarelli, padre Luca Arzenton, diac. Luigino Balducci diac. Franco Boscione, diac. Stefano Lamprillo diac. Cesare Morone diac. Alberto Pasqual Cucco, diac. Marco Peduzzi, diac. Raniero Renzo (15); don Vincenzo D’Agostino, padre Simone Furno C.O., don Luca Murdaca, can. Stefano Vaudano (10 anni).