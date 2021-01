Giornata della Memoria, a Occhieppo Superiore riflessioni e letture di brani sui canali web della Biblioteca

In occasione della Giornata della Memoria, la Biblioteca di Occhieppo Superiore metterà domani online sui propri canali web (Facebook e YouTube) un intervento del professor Giulio Pavignano. Il testo “La Notte” di Ellie Wiesel sarà la base per alcune riflessioni e letture di brani scelti.

“La Biblioteca aderisce a vari progetti, primo fra tutti Prestito a porte chiuse BiblioBI; consiste, infatti, nel poter ritirare i libri prenotati tramite e-mail ( bibliotecaos@osbi.it), sul sito o sull’App o telefonicamente (335 7358847) nei giorni di mercoledì e sabato dalle 14.30 alle 17.30 – spiegano - L’altro progetto non meno importante è Nati Per Leggere. Le famiglie dei bimbi nati nel 2020 a Occhieppo Superiore stanno ritirando il loro primo libro. A questo proposito, non potendolo fare in presenza, a breve la biblioteca sarà su YouTube e Facebook con letture dedicate ai più piccini”.