Giornata della Memoria, a Mongrando esposto striscione sulla facciata del Municipio per non dimenticare

“L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l'indifferenza”. Così scrive la senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell'Olocausto e testimone vivente della Shoah italiana. Memore di quelle parole, il comune di Mongrando ha esposto sulla facciata del Municipio un semplice ma significativo striscione per ricordare la Giornata della Memoria.

“3 Reich bastano. Non era una scelta oltrepassare una rete elettrificata per essere liberi nè era una libera scelta fare "una doccia", perchè la storia la conosciamo – sottolinea l'assessore alla Cultura Luisa Nasso - La libertà non la conquistavano con il lavoro. È sufficiente fare un giro nei campi di concentramento per sentire ancora l'odore dissacrante della morte innocente, uomini donne e bambini. Non dimentichiamoli, non dimentichiamo”.