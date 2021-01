Biella, tanti fedeli alla festa patronale di San Paolo dedicata alla fraternità FOTO

“Sono lieto di aver potuto celebrare con voi la festa della Conversione di San Paolo. Una tradizione felice, che rinnoviamo ogni anno, grazie alla quale possiamo comprendere il vero significato della conversione evangelica guardando all’esperienza dell’Apostolo. L’invito alla conversione, avvalorato dalla testimonianza di san Paolo, risuona oggi, anche nella Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, particolarmente importante anche sul piano ecumenico e per la nostra Diocesi nella celebrazione della Giornata del Seminario. L’Apostolo ci indica l’atteggiamento spirituale adeguato per poter progredire nella via della comunione”. Queste le parole condivise dal Vescovo di Biella Roberto Farinella sulla propria pagina Facebook, a conclusione della tradizionale festa patronale di domenica a San Paolo di Biella.

La bella giornata di sole ha contribuito a rendere ancor più bella e sentita la funzione dedicata alla fraternità, che ha visto l'insediamento del priore Emilio Casoli, riconfermato nel suo ruolo anche per quest'anno. Molti i fedeli presenti, opportunamente distanziati nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Nel corso della mattinata è stata collocata in oratorio l'effigie della Madonna di Oropa durante un'animazione a sorpresa che ha coinvolto tutti i partecipanti.