A Cavaglià arriva il calendario benefico ideato dai fratelli Perotto: “A nudo per aiutare chi ha bisogno”

“Siamo in mutande ma non ci arrendiamo. Per questo abbiamo deciso di metterci a nudo, insieme ad altre 12 attività di Cavaglià, per realizzare tutti insieme un calendario benefico. Il ricavato andrà a sostenere chi oggi si trova in difficoltà a causa del Covid-19”. Questa la nuova iniziativa di Andrea e Daniele Perotto, due fratelli di Cavaglià che, dall'inizio dell'emergenza coronavirus, hanno cominciato ad aiutare la comunità, collaborando attivamente con il filantropo vercellese Carlo Olmo, nominato lo scorso anno Cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal capo dello Stato.

Gesti solidali, raccolte fondi. Poi l'idea di posare completamente nudi in un calendario per dare un segnale e raccogliere beni alimentari destinati ai più bisognosi. “Non è esibizionismo ma una provocazione: siamo al limite ma non ci arrendiamo – spiegano i due fratelli – Oggi le imprese sono messe a dura prova e il momento attuale tende a precludere segnali di speranza. Abbiamo deciso di creare, insieme ad altre persone, qualcosa che strappi un sorriso e che permetta di aiutare chi ha necessità”.

12 gli scatti fotografici di nudo artistico, curati da Elisa Pescina, realizzati all'interno del proprio negozio, come mostrato in foto dai fratelli Perotto. La lodevole iniziativa è stata accolta positivamente in paese, con adesioni al progetto e numerose richieste di compravendita. “Stiamo raccogliendo le prenotazioni e, per adesso, sono una ventina i calendari richiesti, a poche ore dal lancio dell'idea sui social. Siamo soddisfatti per l'entusiasmo fin qui riscontrato”.