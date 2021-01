Conversazioni e live meeting per genitori, ora sono fruibili anche on line

Conversazioni e live meeting espressamente rivolti ai genitori: sono stati organizzati numerosi incontri fruibili on line con prenotazione obbligatoria e promossi dal Centro per le Famiglie "Il Patio" del Consorzio I.R.I.S. e dal Consultorio per le Famiglie di Cossato (consorzio Cissabo e ASLbi).

Si tratta di incontri gratuiti on line su piattaforma Zoom, con iscrizione obbligatoria. Questo il programma 2020-2021: CafféLatte … tra un caffè e una poppata; da 0 a 9 mesi Genitori non si nasce, si diventa; 9-24 mesi Il mio bambino fa i capricci!; 2-5 anni Mio figlio nel mondo; 6-9 anni Non più….ma non ancora preadolescenti (10-14 anni) Non ti riconosco più!; adolescenti Dedicati espressamente ai neo genitori, 0-9 mesi.

Le conversazioni saranno in video chat. Info ed iscrizioni ai numeri 3664936348 / 3357920454; inoltre, sempre dedicati alle famiglie, due live meeting gratuiti: 29 gennaio 2021, ore 20.30 Nati sotto il "segno" del Covid. Da ostacoli e difficoltà far nascere opportunità, con Silvia Spinelli- psicologa, psicoterapeuta e formatrice 8 febbraio 2021, ore 20.30, Vivere con i figli dell'altro. Strategie per abitare una famiglia allargata, con Claudia Scavarda - mediatrice familiare - e Simona Rossin - psicologa.

Per info: Consultorio per le famiglie, Cossato, Via Maffei, 59, tel 015 15159481 e 366 4936348, cf@cissabo.orgCentro per le famiglie “il Patio”, Biella, Via Caraccio, 4, tel 015 8352462 e 335 7920454, patio@consorzioiris.net