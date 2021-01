Ufficiale - Edilnol Biella ingaggia Jeffrey Carroll

Le voci sono diventate realà. Ecco la nota della società. "Edilnol Pallacanestro Biella è lieta di annunciare l'ingaggio fino al termine della stagione 2020/21 di Jeffrey Carroll. Classe 1994, 198 cm per 99 kg, nativo della Virginia, Carroll frequenta il college nella prestigiosa Oklahoma State: nella sua stagione da junior con la canotta dei Cowboys viene inserito nel Second-Team della All-Big 12 (17.5 punti e 6.6 rimbalzi a gara), mentre nella stagione da senior è nominato nel Third-Team (15.4 punti e 6.2 rimbalzi a gara).

Nel 2018 i Los Angeles Lakers lo inseriscono nel loro roster per la Summer League e lo firmano con un Exhibit-10 contract. Nella stagione 2018/2019 Carroll viene mandato ai South Bay Los Angeles in G-League, franchigia affiliata ai Lakers, viaggiando a 9.7 punti in poco più di 20 minuti in campo (24 partite giocate).Sbarca in Italia nel 2019, approdando a Bergamo in Serie A2 dove viaggia a 17,9 punti e 6,3 rimbalzi di media a gara.La bella stagione giocata in Lombardia lo eleva alla massima serie del basket italiano: a Treviso 5,6 punti e 2,6 rimbalzi di media a gara in 20’.

Il presidente Antonio Trada dà il benvenuto in rossoblù a Carroll: 'Sono molto felice di accogliere Jeffrey, un giocatore che può farci fare un salto di qualità importante, senza dimenticare la valorizzazione dei nostri giovani, un patrimonio fondamentale per il Club. I soci hanno condiviso con me questo sforzo che vuol far capire anche all'esterno che la nostra volontà è quella di lottare fino alla fine per conquistare la salvezza e mantenere vivo questo progetto che va avanti positivamente dal 1994'.

Carroll, che vestirà la maglia numero 30, arriva per sostituire Lazar Lugic. Il giocatore serbo si è procurato una frattura al quinto metacarpo della mano sinistra, un problema che lo costringerà ad uno stop di almeno 30 giorni. Welcome Jeffrey!".