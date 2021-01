Bella prova per gli Arcieri Biella ai Regionali

Trionfo degli Arcieri Biella ai campionati regionali, con la squadra femminile del Piemonte con il trittico Accotto, Pivaro e Revera. Per quest'ultima 3° assoluta individuale.

“Nonostante la quasi impossibilità ad allenarsi in questo difficile momento le nostre ragazze difendono in modo superbo i colori di Biella e della compagnia – spiegano - Altri più fortunati proprietari o gestori delle strutture hanno potuto mantenere, almeno per gli agonisti, la regolarità della preparazione. Quindi onore al merito per le nostre arciere. Ora l'appuntamento più importante che si prospetta sono i Campionati italiani che si terranno a Rimini nel prossimo mese di marzo”.