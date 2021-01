Costituito il comitato promotore di Azione Biella, Davide Dellarole coordinatore politico

Si è formalmente costituito il comitato promotore provinciale Azione, il movimento politico fondato da Carlo Calenda nel novembre del 2019, i cui obiettivi si possono riassumere in un rinnovato interesse nei confronti dell’Europa, nella politica della competenza, in contrapposizione con le derive populiste e sovraniste (https://www.azione.it).

Durante la serata di martedì 19 gennaio, il comitato promotore si è riunito in call per avviare il processo che vedrà la presenza costante di Azione all’interno del territorio biellese, per perseguire anche a livello locale quegli obiettivi che sono diventati la linea guida delle azioni del partito nazionale. Il susseguirsi degli interventi ha mostrato un gruppo attivo e vivace, con la volontà precisa di incidere, anche localmente, come sta avvenendo in questi giorni a livello nazionale; a breve, infatti, saranno presentate le prime iniziative che serviranno a presentare il gruppo e a coinvolgere tutti coloro che si riconoscono in una forza liberal democratica e riformista.

Incontri (probabilmente virtuali in questa fase iniziale), workshop e confronti sui temi locali e nazionali verranno inseriti in un calendario di eventi aperti a tutti coloro che vorranno intervenire e confrontarsi. Perché il confronto e il contatto con le persone devono tornare al centro dell’attività politica, troppo spesso relegata solo sui social, dove è quasi impossibile condurre una discussione serena e costruttiva.

L’assemblea degli iscritti ha inoltre eletto i componenti del comitato direttivo che dovrà portare il gruppo biellese al primo congresso di Azione: • Davide Dellarole: Coordinatore politico. • Edgardo Canuto: vice coordinatore. • Sandro Zegna: Responsabile organizzativo. • Claudio Zoia: Tesoriere. • Nicola Ugliengo e Michele Role: Responsabili rapporti con gli enti locali. • Giovanni Vasta: Social media Manager. • Edoardo Cabras: Addetto stampa.

Un ringraziamento da parte del comitato deve essere rivolto a Edgardo Canuto, che ha seguito fino a oggi il gruppo e che resta nel direttivo per portare la sua esperienza e visione e a Gianluca Susta, che ha partecipato all’incontro in qualità di membro del direttivo regionale, indicando temi e sensibilità con cui affrontare questo nuovo impegno.

In attesa di inaugurare una sede fisica dove potersi incontrare e costruire insieme i prossimi passi, ci potete trovare qui: - Facebook: https://www.facebook.com/azionebiella - Mail: biellainazione@gmail.com