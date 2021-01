Premio Nuvolosa: in corsa 183 giovani da tutta Italia, 3 sono biellesi

Il 3 gennaio si sono chiuse le iscrizioni al Premio Nuvolosa, il concorso di fumetto riservato ai giovani tra i 16 e i 35 anni organizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella con la collaborazione dell’associazione Creativecomics e il sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Il tema 2020/21 è “Viaggio. Orizzonti, frontiere, generazioni...” collegato alla quarta edizione dell’omonima rassegna prevista anche quest’anno presso le dimore storiche del rione Piazzo, con l’intento di indagare i molteplici significati della parola "viaggio” attraverso eventi connessi tra loro.

“Il progetto Nuvolosa e in particolare il concorso - spiega l’assessore alle politiche giovanili Gabriella Bessone - nasce per stimolare la creatività e l’intraprendenza dei giovani e quest’anno si è arricchito, aggiungendo agli storici premi in denaro per le opere di giovani fumettisti, un premio speciale per la migliore storia/sceneggiatura. A questa terza edizione del concorso nazionale hanno partecipato 183 giovani.

Le opere pervenute sono 135 per il fumetto e 16 per il premio speciale riservato alla sceneggiatura, alcune realizzate in coppia o in gruppo. Siamo quindi soddisfatti, la giuria sta esaminando i lavori e ci stiamo preparando alla kermesse del 7 marzo, sperando di poter realizzare il ricco programma, naturalmente nel rispetto delle regole anti-Covid.”

L’Informagiovani ha registrato e archiviato tutte le tavole pervenute: molto numerosi (121) sono stati i partecipanti tra i 19 e i 29 anni, ma sono arrivate anche 5 opere da ragazzi under 18 e 40 dagli over 30. Le opere sono arrivate da tutta Italia: il Piemonte guida la classifica con 35 partecipanti (3 i biellesi), seguito dai 22 dalla Lombardia, 18 dal Lazio, 15 dall’Emilia Romagna, oltre 10 dalla Campania e dalla Sicilia e sono comunque rappresentate quasi tutte le regioni italiane. Un lavoro proviene da un giovane italiano residente nel Regno Unito.

Ora è iniziato il lavoro di selezione. Come negli anni scorsi, la commissione è prestigiosa e al contempo eterogenea, con profili professionali diversi tra loro: - Luca Blengino, sceneggiatore per i maggiori editori europei, Delcourt, Soleil, Glenat, Dargaud, Starcomics, Bugscomics ed editor di Ed. Inkiostro - Sergio Cabella, disegnatore e sceneggiatore per la Disney di Topolino - Fabio Celoni, disegnatore di punta di Topolino e di Dylan Dog - Giorgio Sommacal, disegnatore di Cattivik e collaboratore di varie case editrici tra cui Bonelli e Sbam Comics - Ugo Verdi, disegnatore di Legs per Sergio Bonelli Editore e collaboratore di Cronaca di Topolinia, Hachette e Petit a Petit per il mercato francese.

Saranno loro a valutare i lavori e a selezionare le opere meritevoli di essere esposte dal 7 marzo a Palazzo Ferrero, oltre a decretare i vincitori dei premi. Per la sezione locale riservata agli studenti del Liceo artistico cittadino sono pervenute una dozzina di partecipazioni. Sono previsti numerosi fumettisti ospiti che animeranno l’evento di marzo insieme a Silver, protagonista dell’esposizione dedicata a Lupo Alberto, che affiancherà la mostra con le opere selezionate nell’ambito del concorso.

Info: Informagiovani, Via Italia 27/a – Biella tel. 015 3507 380 – 381, https://www.informagiovanibiella.it/premio-nuvolosa