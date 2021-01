Quali sono le proprietà e benefici degli agrumi?

Una spesa fresca e di stagione è ideale per regalarti salute ed energia e affrontare il nuovo anno all’insegna del benessere. In questo periodo nel carrello non possono mancare gli agrumi, che ci vengono in aiuto con la vitamina C. Scopriamo insieme a Fab SMS tutte le qualità di questi succosi frutti!

Le caratteristiche in comune degli agrumi

Limone, arancia, mandarino, bergamotto, cedro, pompelmo, mandarancio o clementina: gli agrumi sono tanti e per tutti i gusti. Sebbene vi siano alcune differenze e ognuno abbia il suo preferito, tutti contengono molta acqua (tra l’80 e il 90 per cento), acidi organici (in particolare l’acido citrico), minerali (quali calcio, potassio, magnesio e ferro), Vitamina C, Vitamina PP, Vitamina A e diverse del gruppo B. Gli agrumi, inoltre, sono poveri di zuccheri e ipocalorici.

Proteggono dai malanni di stagione

Gli agrumi accorrono in nostro aiuto durante la stagione invernale con il loro contenuto di Vitamina C, utile a proteggerci dai malanni stagionali e a difenderci dal raffreddore. Questo micronutriente, inoltre, esercita un’azione antiossidante e ci aiuta a combattere i radicali liberi.

Contribuiscono al benessere degli occhi

La rutina presente all’interno dei limoni è in grado di rinforzare i capillari e di contrastare gli effetti negativi del colesterolo dai fenomeni ossidativi del nostro organismo. Consumare limoni con regolarità, dunque, aiuta a migliorare i sintomi di alcune malattie oculari, come la retinopatia causata dal diabete. Anche la Vitamina A, contenuta soprattutto nei mandarini e nei pompelmi è molto preziosa per gli occhi e per la vista.

Antiossidanti

Vitamina D, potassio e flavonoidi presenti negli agrumi svolgono una potente azione antiossidante utile a contrastare i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare e delle malattie degenerative.

Alleviano la fatica

Grazie alla presenza di potassio, che regola il bilancio idrico dell’organismo, il mandarino è molto utile in chi pratica sport e si sottopone a sforzi fisici.

Drenanti

Ricchi di acqua, gli agrumi contribuiscono a favorire la diuresi e sono ingrado di contrastare la ritenzione idrica.

