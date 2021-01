Giornata della Memoria, a Cavaglià videoracconto di una visita ad Auschwitz

Lodevole iniziativa a Cavaglià per la Giornata della Memoria. Mercoledì 27 gennaio, la Biblioteca comunale pubblicherà sulla propria pagina Facebook e sul canale YouTube il videoracconto dell'esperienza di una visita ad Auschwitz. L'appuntamento è in programma alle 20.30. Per non dimenticare l'orrore perpetrato dal Nazismo.