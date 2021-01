Anche Vigliano Biellese al fianco di Luminosa-Giorno delle Memorie

La commemorazione della Giornata della Memoria si trasforma, quest’anno, in “Luminosa-Giorno delle Memorie”, per ricordare tutti i genocidi della storia, anche quelli dei tempi più recenti.“Luminosa” è un progetto che riunisce 46 realtà del territorio (associazioni, comuni, enti diversi), unite per ribadire con forza che la dignità umana va difesa sempre da ogni forma di sopraffazione e annientamento.

Questa iniziativa cerca di coltivare la Memoria e la conoscenza della storia prendendosi cura del cuore e della mente dei giovani ed educandoli affinché il sapere sia lo strumento per la costruzione di una società efficiente e competente, ma anche umana, accogliente, aperta e responsabile, in cui la cultura sia davvero uno strumento di crescita civile e sociale. Per il 27 gennaio della pandemia, non potendo organizzare attività in presenza, "Luminosa" ha realizzato un contributo “educativo”, indirizzato agli studenti delle scuole biellesi per sensibilizzare le coscienze al tema della Shoah.

Si tratta di testi e video che possono essere fruiti da tutti per l’alto valore civico che trasmettono. Per questo motivo, il Comune di Vigliano Biellese rende disponibili i documenti allegati ed i link a tre video su Youtube. Si tratta in particolare di materiale che stimola la riflessione sull'atteggiamento dell'indifferenza che, nel corso della storia, ha prodotto nefaste conseguenze.