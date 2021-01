Strada chiusa al Tracciolino ma avanti lo stesso e rimane bloccata con l'auto

Ha sfidato la sorte percorrendo la strada del Tracciolino, innevata, ghiacciata e chiusa al traffico causa neve. E così la giovane biellese alla guida della sua auto, giunta all'altezza della Trappa di Sordevolo, è rimasta bloccata.

Dopo inutili e vari tentativi di rimettersi nelle condizioni di ripartire, ha dovuto chiedere aiuto ai Carabinieri e poi alla famiglia. La vicenda si è sbloccata proprio nel pomeriggio quando il padre, a bordo di un fuoristrada, ha recuperato sana e salva la figlia e la sua auto. Per l'occasioni i Carabinieri non vedendo l'auto bloccata nella neve hanno telefonato alla giovane che ha spiegato come aveva risolto il problema.