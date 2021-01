Incidente in via Ivrea tra una Golf e un ciclomotore. Ferito un ragazzo minorenne

La Polizia locale di Biella è intervenuta, ieri mattina 24 gennaio, per un incidente avvenuto in via Ivrea. Coinvolta una Volkswagen Golf e un ciclomotore condotto da un minorenne che ha avuto la peggio rimanendo ferito.

L'automobilista stava percorrendo la via Ivrea dall'Itis verso la rotatoria con via Rigola quando, giunto nei pressi dell'attraversamento pedonale, si fermava per concedere la precedenza ad un pedone che si accingeva ad attraversare.

In quel mentre veniva tamponato dal ciclomotore. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 per soccorrere il conducente del ciclomotore e la Polizia locale per i rilievi del caso.