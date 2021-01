Furto al Toys Center di Gaglianico: i Carabinieri denunciano tre ragazze nomadi

Hanno provato a rubare al negozio Toys Center di Gaglianico ma sorprese dalla titolare si sono date alla fuga. Le protagoniste del fatto sono tutte giovani intorno ai 20 anni e domiciliate nei campi nomadi del Biellese.

Tutto è successo nella mattinata di oggi quando la titolare, probabilmente insospettita dalle tre ragazze, le ha seguite con lo sguardo fino a quando hanno tentato di fuggire dopo aver rubato merce, a quel punto non ancora identificata.

Allertati i Carabinieri, le tre ladre hanno provato a nascondersi in un vicino supermercato, non prima però di aver gettato per terra la merce rubata. Si è trattato di una bambola, immediatamente ritrovata.

La pattuglia dei militari le ha fermate e identificate. Per le tre ragazze, inevitabile la denuncia per tentato furto aggravato in concorso.