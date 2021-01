Dolore e cordoglio questa mattina, a Borriana, per l’ultimo saluto a Mauro Bonato, scomparso nella serata di sabato. Aveva solo 56 anni. Socio fondatore e Alpino del gruppo locale da 22 anni, era molto conosciuto in paese per il suo attivismo.

“Sempre disponibile, Mauro era davvero una brava persona –ricorda commosso il capogruppo Carlo Moioli – Non riesco a trovare le parole: abbiamo perso una colonna portante. Ci stringiamo al dolore della famiglia”.