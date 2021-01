Attimi di paura per una donna, ieri sera intorno alle 22,40, in via Cottolengo a Biella. Un cittadino che probabilmente ha assistito alla scena dalla sua abitazione, ha visto tre ragazzi sferrare pugni contro l'auto sulla quale era seduta al posto fi guida la biellese.

Allertate, le forze dell'ordine sono giunte all'indirizzo dove hanno trovato la donna impaurita che ha confermato il fatto. Sono immediatamente scattate le ricerche che hanno prodotto esito negativo. Accertamenti in corso.