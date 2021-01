Festa a Sagliano Micca dei Santi Fabiano e Sebastiano

Partecipazione ieri mattina, 24 gennaio, a Sagliano Micca per la festa dei Santi Fabiano e Sebastiano. La presenza di due cantorie, del vicario generale, dei sindaci, degli amici di Tavigliano, dell'amministrazione guidata dal primo cittadino Andrea Antoniotti e della Pro Loco hanno dato solennità alla festa.

“Resta, come hanno ribadito sia don Renato, sia Eva Bussetti, il desiderio di riprendere il cammino interrotto, tornare alla sede naturale della Chiesa del Gesù e a vivere le feste – spiegano in un post dalla Parrocchia - oltre che con la celebrazione religiosa, anche come momenti di convivialità e aggregazione”.