Biella: una tenerissima volpe a spasso per Chiavazza a pochi metri da via Milano VIDEO

Ci ha colto veramente impreparati. Tutto nel giro di un minuto circa. Sentiamo il cane vicino che abbaia, siamo al telefono e usciamo dalla redazione per problemi di linea. Davanti a noi, sulla via Cucco, ecco quello che non ti aspetteresti mai. Una volpe adulta in Biella, a Chiavazza, di fronte ai nostri occhi. E siamo avvolti da un misto tra incredulità e scetticismo. Ma che spettacolo!

Rimane in centro strada, spaurita, in confusione totale ma con grande sangue freddo e con classe si dirige verso via Milano. Siamo assaliti dalla paura delle auto in transito. E' un attimo finire investiti proprio su una strada ad alto traffico e perlopiù alle 17,30 di lunedì pomeriggio. Non immaginiamo il piccolo cuoricino che batte all'impazzata.

Cerchiamo di starle dietro e la ritroviamo davanti alla porta di VetroCar. Forse in cerca di un rifugio. Poi, sempre con la flemma del caso, attende che transitino tutte le auto ed attraversa, dileguandosi nei prati dietro il distributore di benzina dismesso. Non c'è mai capitato una cosa simile. Grazie Davide Polibio che sei riuscito a registrare il video mentre noi palavamo al telefono e...buona vita cara volpe!

Ecco le tenere immagini.