AISM Biella, altri 3 posti per il servizio civile

“Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM” è un progetto dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla finalizzato a garantire alle persone affette dalla malattia un livello di qualità di vita corrispondente alle proprie aspettative, supportandole nel mantenimento delle attività quotidiane e nei processi di empowerment individuali. Prevede, ad esempio, servizi come accompagnamento con automezzi AISM attrezzati per necessità sanitarie o di benessere, interventi di supporto domiciliare per favorire la socializzazione, azione continuativa per decifrare e catalogare i bisogni delle persone attraverso un’accoglienza strutturata, collaborazione nell’organizzazione di eventi informativi e di sensibilizzazione per la popolazione, supporto nell’organizzazione di attività di socializzazione e di integrazione.

AISM ha ideato anche “InSieMe: la persona con sclerosi multipla protagonista del proprio futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione”, un progetto mirato a garantire continuità di relazione a tutte le persone nuove con sclerosi multipla, in particolare quelle che si sono rivolte per la prima volta ad AISM in questa situazione emergenziale. Gli obiettivi sono, ad esempio, implementare un sistema di risposte più sostenibile sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista organizzativo, organizzare un'accoglienza strutturata presso l'associazione, decifrare e catalogare i bisogni delle persone attraverso modalità di presenza laddove possibile oppure on line o telefoniche, strutturare momenti di informazione, sensibilizzazione e di confronto via piattaforma digitale, creare di rete di contatti con servizi del territorio esterni ad AISM.

Questi sono i progetti proposti da AISM Biella per lo svolgimento del servizio civile rivolto a ragazze e ragazzi fra i 18 e i 28 anni, con due posti disponibili per InSieMe ed uno per Compagni di viaggio. Il bando prevede 12 mesi mesi di servizio a partire da fine aprile (oppure inizio maggio) con un impegno di 1145 ore annuali ovvero 25 ore settimanali, ed un compenso di 439,50 euro netti al mese.

Candidature da presentare on line entro le 14 del 15 febbraio Info sul sito internet https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord_2020.aspx .

Per informazioni sulle attività dei progetti si può contattare, dal lunedì al venerdì con orario 9-13, la sede AISM di Biella, in via Piave 11/C (tel/fax: 0158494363 ; mail: aismbiella@aism.it .

Ulteriori informazioni sul sito: https://www.aism.it/struttura/sezione_provinciale_aism_biella/fai_il_servizio_civile .