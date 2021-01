Croce Rossa, Biella è 2° in Piemonte per servizi svolti a supporto della popolazione più fragile

Croce Rossa Biella seconda in tutto il Piemonte per i servizi resi alle persone più fragili durante l'emergenza coronavirus.

A rivelarlo lo stesso comitato biellese sui propri canali social nei giorni scorsi: “Medaglia d'Argento per Biella! Il nostro Comitato è in seconda posizione, dopo Verbania, per i servizi svolti a supporto della popolazione più fragile tra tutti i Comitati della Regione Piemonte. Attraverso sia la consegna di pacchi solidali sia dei buoni spesa abbiamo effettuato in totale 733 servizi in soli 4 mesi! Una classifica stilata da Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Piemonte che, per ringraziarci del lavoro svolto, ci ha riconosciuto dei buoni carburante da utilizzare sui nostri mezzi, in modo da essere sempre più disponibili per tutti e su tutto il territorio. Un immenso grazie va anche alla popolazione biellese per averci sostenuto in questo tempo della gentilezza”.