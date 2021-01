Crevacuore, pulizia degli alvei al termine: raccolti oltre 500 quintali di legname

A più di tre mesi dall'alluvione che ha colpito il territorio di Crevacuore, sono stati raccolti oltre 500 quintali di legname.

L'intervento comunale consisteva nella pulizia degli alvei e dei rii presenti all'interno del paese, insieme alla cura di tutte le strade comunali, con taglio e potatura delle piante. “Un'opera di pulizia davvero imponente che sta volgendo al termine – analizza il sindaco Ermanno Raffo – Il legname è stato ammassato in Regione Isola; ora verrà offerto in asta alle ditte che ne avranno bisogno per il cippato”.

Per domani, invece, è previsto un sopralluogo dei tecnici della Regione. “Per un intervento effettuato dal Comune – spiega Raffo – a difesa della sponda destra volto a riportare il torrente Sessera al centro dell'alveo. La Regione ha erogato una somma di 26mila euro da utilizzare con ordinanza nel mese di febbraio”.