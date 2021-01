Boom boom boom, la Virtus Biella suona la carica e porta a casa la vittoria contro Gossolengo FOTO VIDEO

La Virtus Biella parte col piede giusto e piazza un sonoro 3-0 a Gossolengo. La prima giornata di campionato B1 si colora di nerofucsia come meglio non si poteva sperare. E c'è di più: la dedica speciale a fine partita di tutta la squadra all'indirizzo della new entry Mattia, il secondogenito nato da una settimana del vice allenatore Valentina D'Ettorre. Ma a rendere ancor tutto più magico è la scritta della data di nascita sul braccio di tutte le giocatrici del club di Chiavazza, a inizio gara.

La forza del gruppo lo si percepisce anche da questo gesto al culmine di una serata speciale, della prima vittoria in questo 2021 e per lo staff rinnovato a partire dall'arrivo di coach Stefano Colombo e del ds Elena Ubezio, per lei la prima assoluta in veste di ex giocatrice.

Il match ha offerto buoni spunti tecnici ma condito da tanta agitazione mista a adrenalina. Il ritorno a giocare una partita vera dopo undici mesi ha fatto da padrone per buona parte dei tre set. Per la cronaca assume molta rilevanza il break di 14-3 nel secondo set quando in un PalaSarselli vuoto per l'emergenza Covid, Mariottini e compagne hanno reagito con cuore e forza al tentativo di rimonta delle piacentine, portandosi poi sul 2-0.

A quel punto la partita non ha avuto più storia e la Virtus ha contenuto gli attacchi di Gossolengo incassando poi i primi tre punti in classifica. Tra sette giorni, sabato 30 gennaio, la Virtus sarà ospite di Parella, una squadra da prendere con le molle perchè questa strana stagione nulla è scontato.

Prochimica Virtus Biella-Busa Footlab Gossolengo 3-0

(25-21, 25-21, 25-20)

Tabellini:

Prochimica Virtus Biella: Graziola, Mariottini 1, Baratella (L) 1, El Hajjam 15, Walther, Frascarolo, Fragonas 17, Mo 13, Diego, Marzanati, Zecchini 7, Mainini (L), Fornara 10. All. Colombo

Gossolengo: Traversoni (L), Cobbah 6, Cattaneo 10, Nederljkovic 6, Chinosi 3, Antola 7, Caviati, Trabucchi 1, Sacchi, Donida, Scarabelli 6. All. Grandi