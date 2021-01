Grave incidente sulla Tangenziale Ovest di Vercelli: coinvolti nel violento scontro una moto e un'autovettura. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 18.40 di ieri, 23 gennaio.

Ad avere la peggio il giovane conducente della motocicletta di circa 18 anni, trasportato in ospedale con gravi ferite agli arti inferiori in codice rosso. La Tangenziale è stata momentaneamente chiusa al traffico; sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.