Dal Nord Ovest – Si frattura l'arto inferiore, scialpinista recuperato con l'eliambulanza

Nella giornata di oggi i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Chiusa Pesio, a valle del Pian delle Gorre, dove uno scialpinista si è procurato una sospetta frattura a un arto inferiore.

Sul posto è stata inviata l'eliambulanza 118, ma è stata allertata al contempo una squadra di tecnici a terra con il supporto dei guardiaparco delle Aree Protette delle Alpi Marittime. Non era stato possibile localizzare con precisione l'infortunato. Tuttavia l'eliambulanza ha individuato l'uomo in autonomia, con l'equipe a bordo pronta a stabilizzarlo e recuperarlo per l'ospedalizzazione.