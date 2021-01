Incidente a Coggiola, auto finisce fuori strada e si cappotta

Serata da dimenticare per un biellese residente a Coggiola. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe finito fuori strada con la propria auto mentre scendeva da frazione Viera, in prossimità di un tornante lungo la via Castello. Il mezzo si è cappottato raddrizzandosi nel tratto di strada inferiore. Il sinistro autonomo è avvenuto poco dopo le 18 di oggi, 24 gennaio.

L'automobile ha riportato parecchi danni ed è stata portata via dal carro attrezzi, giunto nel frattempo sul posto. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Ponzone per la messa in sicurezza della zona e la pulizia del manto stradale, ricoperto dall'olio motore. Dai primi riscontri, sembra che l'uomo alla guida non abbia riportato contusioni.