Biella, Prefettura e comune insieme per celebrare il Giorno della Memoria

Il prossimo 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Al fine di mantenere viva la ricorrenza, pur nel rigoroso rispetto delle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica in atto, si terrà una breve e contenuta cerimonia a cura della Prefettura di Biella d’intesa con la Città di Biella e la Comunità Ebraica di Vercelli, Biella, Novara e Vco.

La manifestazione prenderà il via alle 10,30 con l’omaggio alla stele in memoria delle vittime della Shoah nel quartiere del Piazzo, per proseguire con una visita alla Sinagoga dell’antico insediamento ebraico. Ai familiari dei defunti Italo Beltrami ed Ernesto Favero del Comune di Biella e Mario Mondini del Comune di Callabiana, il Prefetto di Biella consegnerà, nel vicino Palazzo La Marmora, la medaglia d’onore riservata ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. La celebrazione si svolgerà alla presenza delle locali Autorità civili, militari e religiose e dell’Ufficio scolastico provinciale, anche in rappresentanza dell’intero mondo scolastico.