Sandigliano, sul sito comunale il calendario 2021 della raccolta differenziata

Il lunedì l'indifferenziato, martedì e sabato l'organico, ogni giovedì a settimane alterne la plastica e la carta.

Questo il calendario 2021 della raccolta differenziata a Sandigliano pubblicato sul sito internet del Comune, dove sono anche indicati i riferimenti telefonici e whatsapp di Seab per prenotazioni e raccolta di verde ed ingombranti.

L'amministrazione comunale ricorda che i contenitori per carta e indifferenziato, il sacco per plastica e verde, ed i rifiuti ingombranti devono essere posti all'esterno delle abitazioni entro le 5 del giorno previsto per la raccolta.