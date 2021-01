Viverone, il Comune cerca due giovani volontari per il Servizio Civile Universale

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili ha pubblicato il Bando per la selezione di volontari di Servizio Civile Universale. Il comune di Viverone ha attivato alcuni progetti per la ricerca di due volontari: un progetto nell'ambito della Cultura “A spasso nel tempo. Da luogo della polvere a tempio della cultura: storia locale, tradizione e paesaggio" e un progetto nell'ambito dell'Educazione dal titolo "Preparare le comunità alle sfide della globalizzazione e del cambiamento climatico. Migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio".

Se si ha tra i 18 ed i 29 anni (non compiuti) e si vuole fare un'esperienza retribuita per 12 mesi a favore della collettività ci si può candidare fino alle 14 del 15 febbraio 2021. Per maggiori informazioni: 0161.987021 o viverone@ptb.provincia.biella.it o la pagina web del Comune.