Mongrando, prime misure anti-abbandono rifiuti. Filoni: “Sbarre, barriere e telecamere contro zozzoni”

Primi provvedimenti contro gli zozzoni a Mongrando. Nei giorni scorsi, il Comune ha posizionato su alcune vie limitrofe massicce barriere Jersey per contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul territorio comunale.

Due settimane fa lo stesso primo cittadino aveva postato sui canali social gli ultimi casi di inciviltà, ventilando l'ipotesi di chiudere alcune strade di campagna (leggi qui). “Una possibilità diventata reale – spiega il sindaco Antonio Filoni – Dopo i fatti accaduti nella zona del Ponte Gilino, mi sono attivato disponendo barriere in cemento nelle vie defilate della zona industriale. Nonostante siano diminuiti i casi di abbondono, anche in quest'area abbiamo ritrovato alcuni sacchetti, gettati a terra da qualche zozzone. Nella zona del Ponte Gilino, invece, verrà posizionata una sbarra in modo da chiudere la strada. Simili misure verranno adottate in altre vie a vicolo cieco, in attesa dell'installazione delle telecamere. Sarà una lotta molto dura contro questi comportamenti incivili”.