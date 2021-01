Cossato, la Croce Rossa cerca volontari tra i giovani

Ultimi giorni per iscriversi alla Croce Rossa di Cossato. La realtà biellese ha pubblicato sui propri canali social il seguente post: “Hai più di 14 anni e del tempo libero da dedicare al prossimo? Stiamo cercando nuovi volontari per la Croce Rossa di Cossato. Tanti servizi e attività come operatore di centrale, sociale, prevenzione, soccorso, trasporto infermi, formazione, prevenzione e risposta a emergenze e disastri naturali e attività per i giovani”.

Si può contattare i numeri 366.3151247 o 389.4651182 e l'email cossato.giovani@piemonte.cri.it