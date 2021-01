Cavaglià, lavori per quasi due mesi in via Generale Salino: ecco come cambia la viabilità

Serie di lavori all'orizzonte a Cavaglià. A darne notizia l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mosè Brizi in una nota sui social: “A partire da mercoledì 27 gennaio verrà chiusa al traffico via Generale Salino, in quanto sarà effettuato il primo lotto di un intervento sulla rete fognaria, che consisterà nella posa di un nuovo tubo con diametro maggiorato, rispetto a quello esistente, per la raccolta delle acque piovane e reflue. Tale intervento, anche se non completamente risolutivo, in quanto parziale per limitazioni attuali del capitolo di spesa, verrà effettuato per aumentare il deflusso e lo scorrimento delle acque, al fine di evitare, o comunque ridurre, gli ingorghi in caso di piogge consistenti e di limitare notevolmente la criticità, che si verifica soprattutto in Via Rondolino, a causa di eventi atmosferici improvvisi".

Il transito sarà comunque consentito ai mezzi dei residenti nella via fino al civico 16 e a tutti i pedoni, che avranno necessità di percorrerla, negli appositi spazi in sicurezza. Ogni automezzo indirizzato verso o proveniente da zona Santhià dovrà passare dalla rotatoria del cavallo. "La durata dell’intervento - conclude l'amministrazione - è prevista per un periodo di 6/8 settimane circa. I lavori procureranno un leggero disguido alla viabilità, ma si tratta di un intervento necessario, viste le condizioni della tubazione esistente in quel tratto”.