Biella, Polizia locale in festa per il patrono San Sebastiano FOTO

L'emergenza coronavirus non ferma la festività di San Sebastiano. Nella mattinata di oggi, 24 gennaio, ufficiali e agenti si sono dati appuntamento all'interno della chiesa che porta il suo nome, a Biella, per la celebrazione eucaristica del santo patrono della Polizia locale. Alla Santa Messa erano presenti, nel rispetto delle norme anti-Covid, le massime autorità della città, tra cui: il comandante della polizia locale Massimo Migliorini e il vice Marcello Portogallo, insieme al sindaco di Biella Claudio Corradino, al vice Giacomo Moscarola e altri rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Senza dimenticare, oltre ai vari rappresentanti delle forze dell'ordine, anche la deputata Cristina Patelli e il consigliere regionale Michele Mosca. Quest'ultimo sui social ha ricordato come il corpo di polizia “sempre al servizio della città, si prodiga instancabilmente per mantenere l'ordine e la sicurezza”. Parole di stima anche dalla parlamentare Patelli, in un video diffuso sui social: “Mai come oggi l'esempio di San Sebastiano rappresenta l'essenza della Polizia locale quale custode del bene pubblico e della tutela delle persone". Infine il primo cittadino di Biella ha ringraziato "gli uomini e le donne che ogni giorno con il loro servizio si mettono a disposizione per l'ascolto e la sicurezza dei nostri cittadini".