Fibra ottica, lavori a Valle San Nicolao

Hanno preso il via mercoledì 20 gennaio a Valle San Nicolao i lavori di posa di infrastruttura per fibra ottica, dal km 0+100 al km 0+334 sulla strada provinciale 215 per Valle Mosso, dove, fino al 13 febbraio compresi i giorni festivi, la carreggiata sarà ristretta nella fascia oraria lavorativa 7:30-17:30.

Ad inizio anno, il Comune di Valle San Nicolao ha pubblicato sul proprio sito internet il calendario della raccolta rifiuti 2021, dove si trovano anche i contatti Seab per prenotare il ritiro di ingombranti e sfalci. Questo il programma mensile 2021: ogni martedì l'umido, il mercoledì a settimane alterne carta e plastica, il primo giovedì ingombranti e vetro, che sarà raccolto anche il terzo giovedì del mese.

Il calendario della raccolta è consultabile anche tramite Junker, la app adottata dal comune che permette la raccolta differenziata con riconoscimento del prodotto tramite il codice a barre, e la geolocalizzazione dei punti raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici, pile e vestiti.