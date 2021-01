Edilnol Pallacanestro Biella-Agribertocchi Orzinuovi, il prepartita

Prima giornata del girone di ritorno per Edilnol Pallacanestro Biella che domenica al Biella Forum alle ore 18:00 affronterà l'Agribertocchi Orzinuovi.

Rispetto alla gara di andata, i lombardi hanno aggiunto al proprio roster Matteo Negri, a sostituire l'infortunato Martini e il classe 2000 Joel Fokou arrivato in settimana a seguito della rescissione contrattuale di Kurt Cassar. La formazione di coach Corbani è una squadra con molti giocatori esperti tra cui gli americani Miles e Hollis che sarà importante limitare individualmente. L'obiettivo principale sarà quello di lavorare bene difensivamente, limitando il loro flusso di gioco e i loro contropiedi.

Edilnol Pallacanestro Biella: 1 Nicola Berdini, 3 Niccolò Moretti, 8 Gianmarco Bertetti, 9 Marco Laganà (C), 10 Simone Barbante, 11 Federico Miaschi, 16 Luca Vincini, 18 Jakub Wojciechowski, 20 Matteo Pollone, 23 Deontae Hawkins, 55 Lazar Lugic. Allenatore: Iacopo Squarcina. Assistenti: Andrea Niccolai, Alessandro Pogliaghi.

Iacopo Squarcina: “Andiamo ad affrontare una delle due squadre più in forma del campionato e ci arriviamo dopo una vittoria e soprattutto una prestazione estremamente convincente con Udine. Abbiamo la convinzione che possiamo fare uno step di crescita. La chiave di questa gara sarà a livello difensivo: dobbiamo saper resistere alle loro folate offensive, ai loro contropiedi e alla capacità dei loro tiratori. Se saremo bravi per quaranta minuti a restare nel piano partita potrà essere una gara importante per noi. Abbiamo qualche problema dal punto di vista fisico, ma proveremo ad andare oltre le nostre difficoltà cercando di tirare fuori il 110%”.