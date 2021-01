Il PD Biellese è a fianco dei lavoratori di Seab

"Una rappresentanza del PD Biellese con la presenza della Segretaria Rita de Lima, il referente del tavolo lavoro Rinaldo Chiola, la capogruppo nel consiglio comunale di Biella Valeria Varnero e Marco Barbierato consigliere comunale di minoranza nel comune di Cossato, ha voluto presenziare alla protesta indetta dalle organizzazioni sindacali sulla preoccupazione per i posti di lavoro di Seab.

Preoccupazione, questa, che ha guidato, in questi mesi, anche l’azione di riflessione del Partito Democratico che garantisce il suo massimo sostegno per la difesa dei posti di lavoro, esortando il consiglio di amministrazione della società a continuare a operare in tal senso.

Sulla vicenda complessa della difficile transizione della società verso il risanamento, il PD ha più volte espresso il suo impegno affinché l'azienda possa continuare il suo lavoro, restando società pubblica e risanando il bilancio in accordo con tutte le parti". Questa la dichiarazione di Rita de Lima, Segretaria PD Biellese, Valeria Varnero, Capogruppo PD Consiglio Comunale Biella e Marco Barbierato, Consigliere comunale "Partito Democratico per Cossato".