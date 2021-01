Caso Seab, Biella al Centro: "Fate in fretta a convocare il consiglio comunale"

"Fate in fretta". Questo l'appello dei gruppi consigliari di Biella al Centro in merito al caso Seab. "Il 19 febbraio 2021 (termine ultimo per la presentazione del piano di concordato per il risanamento di SEAB) si avvicina" dicono i consiglieri Paolo Robazza, Sara Gentile, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile e Andrea Foglio Bonda.