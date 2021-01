Rifiuti abbandonati, Moscarola: "Aumenteremo le fototrappole e incrementiamo la pena pecuniaria"

E' partita una vera task force da parte dell'amministrazione comunale di Biella contro gli incivili, per l'abbandono incontrollato dei rifiuti. Dopo aver "pizzicato" un cittadino (LEGGI ANCHE QUI) nelle prossime settimane il comune acquisterà nuova strumentazione evoluta al fine di contrastare al massimo questi comportamenti incivili.

"Stiamo rivolgendo grande attenzione a questo fenomeno -commenta il vice sindaco Giacomo Moscarola-. Il personale della Polizia locale ha avuto precise indicazioni da me per concentrarsi capillarmente su questo tema col tentativo di arginare il fenomeno. Per ora hanno in dotazione particolari attrezzature che verranno però implementate nelle prossime settimane. Ringrazio Cosrab per averci concesso la possibilità di utilizzare le fototrappole, strumenti che oggi giorno sono indispensabili per individuare i trasgressori".

Ma non è tutto. In questi giorni è al vaglio dell'amministrazione comunale la possibilità di una variazione del Regolamento di Polizia Urbana. Si sta valutando un possibile incremento della pena pecuniaria.