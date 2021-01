Grossa frana a Campiglia, frazione di Riabella isolata. Piatti: "Lavori in corso" FOTO e VIDEO

Una grossa frana ha colpito la strada per Riabella, a Campiglia. Massi e rami sono caduti sulla sede stradale, occupando tutta la carreggiata e isolando totalmente la frazione. I lavori sono in corso già da questa mattina, 23 gennaio, come spiega il sindaco Maurizio Piatti presente sul posto insieme ai Carabinieri: "L'impresa intervenuta sta lavorando per liberare la strada. I massi sono molto grossi e non è possibile caricarli con la ruspa, per questo è necessario prima spaccarli. Entro le 12 l'intervento dovrebbe essere concluso, dopodiché potremo valutare lo stato del manto stradale, che in alcuni punti risulta rotto e crepato a causa dell'impatto. Vedremo di ripristinare il passaggio in giornata".