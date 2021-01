"Furbetti del vaccino" a Biella, Poggio di Asl alla Rai: "Non ci risulta ma verificheremo durante il richiamo"

"Non abbiamo un dato relativo a eventuali soggetti che si sono vaccinati senza averne il diritto". Con queste parole il commissario di Asl Biella Diego Poggio è intervenuto nel programma Rai "La Vita in Diretta", in merito ad alcune segnalazioni secondo cui diversi cittadini biellesi avrebbero richiesto e ottenuto il vaccino pur non appartenendo alle categorie a cui era rivolto. Tutto sarebbe partito da una comunicazione dell'ASL girata su WhatsApp nei primi giorni di gennaio: dalle testimonianze raccolte dall'equipe Rai, bastava compilare un format per prenotare il vaccino.

"È difficile stabilire se qualcuno abbia ricevuto la prima dose senza averne il diritto - ribadisce Poggio - perché la procedura prevede una anamnesi (cioè la raccolta delle informazioni del paziente da parte del medico, ndr) e la compilazione del consenso informato prima dell'inoculazione. In ogni caso lo scopriremo con il richiamo: se emergerà che qualcuno ha ricevuto il vaccino senza averne diritto lo sottoporremo comunque alla seconda dose, al fine di completare l'immunizzazione, per poi segnalarlo all'autorità competente".