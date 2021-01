Festa di compleanno con sorpresa: 280 euro di sanzione ad invitato e denuncia per titolare del residence

Sembra essere diventata una moda per i ragazzi, trovarsi in un B&B, un residence o similare per festeggiare un evento e ovviare alle restrizioni imposte per l'emergenza Covid. Ma è un fatto che potrebbe costare caro. E lo sanno i 7 giovani sanzionati dalla Squadra volante della Polizia, durante lo scorso weekend.

Dopo la mezzanotte, il chiasso però non è sfuggito ai cittadini del condominio che visto il volume elevato, hanno chiesto l'intervento della Polizia. E così le pattuglie si sono recate all'indirizzo fornito di un residence della città. Al loro arrivo, a festeggiare il compleanno, erano in 7 tra ragazzi e ragazze, tutti tra i 20 e 22 anni.

E il fatto più importante è che non indossavano le mascherine di protezione obbligatorie. Nessun grado di parentela e in più si trovavano in un locale "pubblico" quale la struttura in essere. A quel punto è stato inevitabile la sanzione per tutti di 280 euro, se pagabili entro 5 giorni oppure di 400 oltre il predetto termine. Il titolare del residence è stato invece denunciato per la mancata comunicazione in Questura dei dati sensibili degli ospiti. Una festa di compleanno costata veramente cara, cibo e bevande escluse.