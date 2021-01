Aggiornamento: Riaperta la superstrada all'altezza di Castelletto direzione San Giacomo

È stato riaperto in mattinata il tratto di superstrada SP142 tra l'uscita di Castelletto Cervo e la rotonda per San Giacomo di Masserano. La strada era stata chiusa nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio, a causa della presenza di gasolio sversato da un veicolo in transito.

Mentre i cantonieri della provincia provvedevano a sistemare i cartelli di allerta per gli automobilisti, i carabinieri di Cossato hanno gestito la viabilità. Solo questa mattina gli operatori hanno potuto eliminare il liquido oleoso dal manto stradale: ieri sera, infatti, non è stato possibile completare l'intervento a causa della pioggia.

