donalaspesaconilcuore, il progetto solidale arriva anche a Cossato

Saranno disponibili tutta la giornata fino alle 20 di stasera, 23 gennaio, i volontari dell'associazione La Finestra del Sole, che operano in tutta Italia per continuare a sostenere numerose famiglie in difficoltà attraverso il progetto #donalaspesaconil cuore. L'iniziativa, già svolta a Biella nei mesi scorsi, è arrivata anche a Cossato, precisamente al supermercato Eurospin, dove i volontari raccoglieranno donazioni e pacchi da destinare ai biellesi in difficoltà.