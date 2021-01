Caso Seab, la Giunta Corradino: "Faremo la nostra parte per dare un futuro alla società"

Nel pomeriggio di ieri l’Amministrazione di Biella, alla presenza del sindaco Claudio Corradino e dell’assessore al Bilancio Silvio Tosi, ha incontrato il presidente della società Seab Spa Luca Rossetto e il consigliere avvocato Andrea Basso unitamente all’audizione delle rappresentanze sindacali. Dal confronto è emersa la volontà condivisa tra Comune e Seab Spa di proseguire un rapporto costruttivo e collaborativo per lavorare al salvataggio della società.

Spiegano il sindaco Claudio Corradino e l’assessore al Bilancio Silvio Tosi: “Come è già stato ribadito in più occasioni il Comune di Biella farà la sua parte, sia in termini economici sia in termini finanziari, per dare un futuro alla società. In attesa del parere dei consulenti atteso nei prossimi giorni, e della riunione del Controllo analogo di Seab (alla quale partecipano tutti i sindaci) fissata nella giornata del 29 gennaio, il Comune provvederà alla convoca straordinaria di un consiglio comunale in funzione alle decisioni che saranno assunte”.