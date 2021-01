Giro d'Italia 2021, Biella torna protagonista con il Piemonte

Con partenza a Torino, una tappa a Biella e arrivo in Valsesia, il Piemonte è uno dei protagonisti indiscussi del Giro d'Italia 2021. Dalle prime indiscrezioni, l'amministrazione regionale avrebbe investito circa 5 milioni di euro su un progetto triennale che ha lo scopo di riportare il Piemonte sul palcoscenico internazionale, sempre nell'ottica di far crescere il turismo in regione rilanciandolo anche nel Biellese. Di questa cifra, una parte è stata utilizzata proprio per l'edizione 2021 del Giro, che partirà da Torino con un circuito cittadino, per poi spostarsi in altre regioni.

Importante anche il ruolo di Atl Biella e altri attori del territorio, che insieme alla Regione hanno reso possibile il ritorno della Corsa Rosa in città: non è ancora ufficiale, ma i rumors dicono che la partenza della tappa che prenderà il via lunedì 10 maggio sarà proprio a Biella. La stessa tappa si concluderebbe nel Cuneese. Infine, l'arrivo dell'ultimo passaggio sarebbe fissato a Mera, in Valsesia. Insomma, una vetrina d'eccellenza per un Piemonte (e un Biellese) che ha ancora tanto da far scoprire in termini di cultura, arte, enogastronomia e natura.

"Con enorme gioia e soddisfazione abbiamo appreso questa mattina la notizia - racconta a Newsbiella l'assessore al Turismo del Comune di Biella, Barbara Greggio -. Accogliere il turismo sportivo significa avere ricadute positive sulle attività economiche che mai come quest'anno hanno bisogno di ripartire. Ripartire in modo spettacolare, sano, pulito con tutto ciò che è legato al turismo sportivo, che prima della pandemia portava grandi numeri ai quali Biella si approccia con professionalità, entusiasmo, grinta sportiva e con la voglia di fare un'eccellente accoglienza. Un'ottima notizia anche per ATL Biella che, vista la recente fusione con gli amici valsesiani e vercellesi, avrà la possibilità di fare promozione e raccordo su quello che sarà il tema della tappa a Biella e nel vercellese proprio perché lo sport, e in particolare il Giro d'Italia, ha questo grande pregio: unisce gli sportivi, gli abitanti, i luoghi. E ad ATL andrà il compito di unire anche tutti i turisti che accoglieremo".

"Abbiamo deciso di investire ancora una volta su Biella e sul suo meraviglioso territorio - spiega a Newsbiella l'assessore regionale allo sport, Fabrizio Ricca - per dare la possibilità di essere riconosciuto in Italia e in tutto il mondo. Un investimento che porterà beneficio non solo alla città, ma anche a tutta la provincia e che garantirà all'amministrazione la possibilità di mettersi in mostra agli occhi di tutti".