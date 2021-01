Gatto smarrito a Biella zona San Paolo, l'appello del padrone

E' stato smarrito nella giornata di ieri Mosè, un gatto di 15 anni, in zona San Paolo a Biella. Come si vede dalla foto è un meticcio maschio bianco e grigio, castrato. Segni particolari: una cicatrice a taglio nella punta dell'orecchio sinistro. "Era abituato ad uscire di casa e tornava sempre da solo - spiega il padrone Renato - purtroppo l’ultima volta non è stato così. Sono disperato, prego chiunque legga questo messaggio e sapesse qualcosa di comunicarmelo, e di condividere quanto più possibile questo messaggio tra i vostri contatti della zona. Offresi ricompensa. Grazie".

Per informazioni o segnalazioni: 377/9880703.