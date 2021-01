Biella Rugby saluta dopo tre anni Luca Lancione

Dopo tre anni, l’utility back di Aosta Luca Lancione lascia il Biella Rugby (Serie A) e torna a giocare con il suo vecchio club: lo Stade Valdotaine (C1). Luca Lancione: “A malincuore e con grande difficoltà ho dovuto prendere la decisione di lasciare Biella. Motivi per nulla legati all’ambiente del club, dove mi sono trovato sempre benissimo, ma unicamente per ragioni di studio. Ho dovuto dare un peso alle due cose ed in questo momento ho preferito dare la priorità al mio percorso formativo.

Il ritorno a casa mi permetterà di incastrare al meglio gli impegni accademici. A Biella lego tanti ricordi bellissimi: l’esordio in Serie A, la mia prima marcatura con la maglia gialloverde, la vittoria contro l’Accademia Francescato...

Mi sarebbe piaciuto terminare la stagione giocando al fianco dei miei compagni. Per loro e per tutte le persone che ci seguono. Non mi sarà davvero possibile. Ringrazio di cuore tutte le meravigliose persone che ho avuto modo di incontrare in questi anni: ogni singolo membro del club, i miei compagni di squadra, lo staff, i bambini e i numerosissimi tifosi. Porterò tutti nel cuore, uno ad uno. Un abbraccio a tutti e grazie al club per avermi offerto questa preziosa opportunità”.